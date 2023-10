Waarderingscampagne voor vrijwilligers: digitale wall of fame en bedankkaartjes

Link050 is de vrijwilligersvacaturebank van de gemeente Groningen. Samen met het KultuurLoket en een aantal andere organisaties beginnen zij op 6 november een campagne waarin ze alle vrijwilligers willen bedanken voor hun inzet.

De campagne begint op 6 november met kaarten die speciaal gericht zijn aan vrijwilligers. ‘Daarnaast hebben we een digitale wall of fame’, vertelt Mintsje Boersma van het Kultuurloket. ‘Als je vindt dat iemand daarbij hoort, dan kun je de naam toevoegen met een bedankje of een compliment.’ Om vrijwilligers nog meer in het zonnetje te zetten, heeft de organisatie tien vrijwilligers geportretteerd. Op 7 december, de dag van de vrijwilliger, komt de campagne met een grote finale.

Een van de portretten gaat over een vrijwilliger met een fulltime baan. In zijn vrije tijd regelt deze vrijwilliger de inkoop van de kantine van een sportvereniging. ‘Een kleine bijdrage telt ook als bijdrage aan het sociale leven’, aldus Boersma.

Op vrijwilligersgroningen.nl kunnen de gratis kaarten worden besteld.

Mintsje Boersma van het Kultuurloket was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: