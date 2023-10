Waarde-Ring voor verbinders tussen voedsel en samenleving

Foto: Voedselbanken Nederland

De provincie Groningen organiseert komende vrijdag een ontbijt voor Groningers die zich hard maken voor de verbinding tussen voedsel in de primaire sector en de samenleving.

Het ontbijt maakt deel uit van de Dutch Food Week, de nationale week waarin heel Nederland bewust wordt gemaakt van ons voedsel. Er zijn deze week honderden activiteiten rond voedsel.

Tijdens het ontbijt in buurtrestaurant Bie de Buuf aan de Paradijsvogelstraat worden ook de winnaars van Waarde-Ring bekendgemaakt. Gedeputeerde Henk Emmens reikt de ring uit aan mensen of initiatieven die zich in de provincie hebben ingezet om de band tussen boer/voedsel en burger te versterken.