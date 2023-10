VVD ziet proef met ‘lawaaiflitspaal’ wel zitten tegen overlast door auto’s rond Diepenring

Foto: M. Minderhoud - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=403852

Is een lawaaiflitspaal, zoals die nu in verschillende steden in de Randstad wordt uitgeprobeerd, een oplossing voor geluidsoverlast rond de Groninger Diepenring? De raadsfractie van de VVD lijkt een pilot met de geluidspalen wel te zien zitten.

De partij stelt woensdag vragen aan het college, waarin het gemeentebestuur gevraagd wordt naar een proef met de palen. Geluiden over overlast, onder meer aan de Wilhelminakade, de Turfsingel en de Noorderhaven, zijn daar voor de VVD aanleiding voor.

“Automobilisten trekken er hard op en er wordt vaak te hard gereden”, stelt raadslid Rik Heiner. “In Rotterdam is hier een streng beleid op gevoerd. Ze plaatsen bijvoorbeeld geluidspalen tegen herriemakers. Dit zouden we in Groningen ook kunnen doen, zodat overlastgevers worden beboet.” De VVD pleit daarnaast voor steekproefsgewijze handhaving op snelheidsovertredingen rond de Diepenring. Heiner: “Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, maar veroorzaakt ook overlast aan omwonenden.”