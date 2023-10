VVD noemt bestuurlijke boete woningfraude buitenproportioneel en vraagt om toetsingscommissie

Er moet een toetsingscommissie, of een onafhankelijk toezichthouder komen die gaat controleren of bestuurlijke boetes bij woningfraude terecht worden uitgedeeld. Daar pleit de fractie van de VVD voor.

Begin dit jaar voerde de gemeente de Huisvestingsverordening in. Het idee achter deze verordening is om wanpraktijken tegen te gaan en woningfraude te bestraffen. De VVD constateert echter dat de maatregel te fors is. “Er hebben ons verschillende schrijnende verhalen bereikt”, vertelt VVD-raadslid Rik Heiner. “Er zijn in onze gemeente verschillende mensen die een woning verhuren aan bijvoorbeeld hun kinderen of hun ouders. Dit is toegestaan. Maar deze mensen ontvangen wel een bestuurlijke boete, omdat ze vergeten zijn een Verhuurvergunning Opkoopbescherming, die ongeveer 380 euro kost, aan te vragen. De communicatie op dit vlak is ook belabberd. Op de website van de gemeente staat namelijk dat als je een appartement verhuurt aan niet-studenten, dat je dan geen verhuurvergunning nodig hebt.”

“Je kunt als verhuurder niet controleren wie er in een woning woont”

Maar dat is niet het enige. “We hebben ook gesproken met mensen die zich keurig aan de regels houden. De huurder verhuurt vervolgens illegaal onder. Maar het is de verhuurder die de bestuurlijke boete van 10.000 euro krijgt toegestuurd. De mensen die dit overkomt gaan in bezwaar, maar krijgen vervolgens teruggekoppeld dat ze dan maar beter toezicht hadden moeten houden op de woning. Maar dat kan niet. Een verhuurder kan niet zomaar iedere maand controleren wie er in een woning woont, omdat de privacy van de huurder gewaarborgd moet blijven.”

“Mensen worden gelijk geconfronteerd met boetes”

Heiner vertelt dat het om voorbeelden gaat die niets met woningfraude te maken hebben. “We hebben het in de casussen, die ik nu presenteer, over normale mensen die de dupe worden van het beleid van deze gemeente.” Volgens de VVD zorgen de bestuurlijke boetes voor angst, en zijn de boetebedragen buitenproportioneel. “Met de mensen met wie wij hebben gesproken, blijkt dat de boetes uiteenlopen van 7.500 tot 12.500 euro. Mensen worden op geen enkele manier gewaarschuwd, maar worden gelijk geconfronteerd met deze boetes, waarbij de hoogte van de boetes niet in verhouding staat tot de overtreding.”

De VVD wil van het gemeentebestuur weten hoe zij in deze kwestie staan. Daarbij wordt er gepleit om bij eventuele overtredingen eerst een waarschuwing te geven. Daarnaast wordt er voorgesteld om een onafhankelijk toezichthouder of commissie in te stellen die bestuurlijke boetes gaat toetsen op proportionaliteit.