Vrijdag wisselend weer, in het weekend koelt het erg af

Foto: Michel Eising

Vrijdag zijn er perioden met regen. In de middag is het overwegend droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 20 graden. In de avond volgen vanuit het noordwesten enkele buien met kans op een slag onweer. De temperatuur daalt tot maximaal 11 graden.

Op zaterdag is het ronduit koel bij 12 graden als maximumtemperatuur. Er is veel bewolking maar het klaart ook nu en dan op.

Zondag is het met 10 of 11 graden nog verder afgekoeld. Felle opklaringen worden afgewisseld door enkele buien met kans op een donderklap.

De werkweek begint met veel bewolking. Af en toe breekt de zon door en is er kans op een verspreid buitje. Met 11 of 12 graden blijft het koel.

Dinsdag verandert er weinig. Vanaf woensdag draait de wind naar het oosten en neemt behoorlijk toe naar windkracht 5. De zon gaat wel vaker schijnen, het blijft droog maar het wordt ook kouder met in de middag amper nog 10 graden. Ook de nachten koelen flink af en op een beschutte plaats zou het zelfs tot wat grondvorst kunnen komen.