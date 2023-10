Vrijdag veel regen, in het weekend klaart het meer op

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Vrijdagochtend is het eerst nog droog met hier en daar een glimp van de zon. De bewolking wordt snel dikker en later in de ochtend volgt regen. In de middag zijn er perioden met regen en op veel plaatsen valt veel neerslag. Pas in de loop van de avond wordt het weer droog. De maximumtemperatuur ligt rond 6 of 7 graden.

Op zaterdag is er eerst wat zon. In de loop van de middag is het grijs en volgt wat regen. Het is zacht met 15 graden en er waait een zwakke tot matige zuidenwind.

Zondag is er veel bewolking met soms een spatje regen. Het blijft zacht bij 14 of 15 graden en de zuidwestenwind is matig.

De werkweek begint droog en het wordt 15 graden, waarbij de zon zo nu en dan schijnt. Dinsdag ligt de temperatuur rond de normale waarde voor de tijd van het jaar en dat is ongeveer 13 graden.