Vrijdag bewolkte dag en goed nieuws voor 4 Mijl-lopers

Foto: Joris van Tweel

Vrijdag is het bewolkt en valt er in de ochtend zo nu en dan lichte regen. In de middag wordt het tijdelijk droog en de temperatuur loopt op naar 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de namiddag en avond is er opnieuw kans op wat regen.

Op zaterdag blijft het vrijwel overal droog. Er is veel bewolking met later op de dag af en toe zon. Dan loopt de temperatuur nog op naar 18 of 19 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 4 tot 5.

Goed nieuws voor de 4 Mijl-lopers, want de zondag verloopt droog. Ondanks dat is er veel bewolking en koele lucht wint terrein. Het wordt dan ook maar 15 of 16 graden.

Maandag tot en met woensdag keren zon en warmte terug. het wordt 21 of 22 graden en rond woensdag/donderdag neemt de kans op regen en lagere temperaturen toe.