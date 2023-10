Vorig jaar minder huishoudelijk afval ingezameld in Groningen

Foto: Kevin van der Laan

In 2022 haalde de gemeente Groningen per inwoner 397 kilo huishoudelijk afval op. Dat is bijna negen kilo minder dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Groningen doet het qua afval per hoofd van de bevolking redelijk goed in Noord-Nederland, met het op één na laagste aantal kilo’s huishoudelijk afval per hoofd van de bevolking. De daling in het afgelopen jaar (8,9 kilo per inwoner) is daarentegen lang niet zo sterk in vergelijking met andere gemeentes. In Westerwolde werd vorig jaar ruim veertig kilo huishoudelijk afval opgehaald per hoofd van de bevolking. In Emmen was dat zo’n zestig kilo en op Schier was dat bijna 170 kilo minder dan in 2021.

Corona en een droge zomer hebben waarschijnlijk voor de sterke dalingen gezorgd in het aantal ingezamelde kilo’s huishoudafval. Planten groeiden vorig jaar minder hard, waardoor er ook minder werd gesnoeid, gemaaid en geschoffeld. Tijdens de coronaperiode voor het afgelopen jaar konden mensen vaak niet op vakantie en werd er daarom meer verbouwd in en om het huis. Daardoor kwam er ook meer afval vrij dan in het afgelopen jaar.

De langetermijntrend in Groningen laat, met de afgelopen droogte- en coronaperiode in ogenschouw, zien dat de sterke daling van het ingezamelde afval per inwoner in de gemeente waarschijnlijk geen blijvertje is. In 2014 en 2016 werd in de gemeente (toen nog zonder Haren en Ten Boer) al eens minder huishoudelijk afval ingezameld. In deze jaren gooiden inwoners van Ten Boer een stuk meer weg. In Haren werd juist een stuk minder huishoudelijk afval geproduceerd per inwoner dan in de voormalige gemeente Groningen.