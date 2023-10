Voor het eerst in 3 jaar weer Groninger Cultuurprijzen uitgereikt; Paradigm, Jesse Palsgraaf en Cissy Joan zijn de winnaars

Foto via Instagram Groninger Cultuurprijzen (@groningercultuurprijzen)

Commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikten vrijdagavond de Groninger Cultuurprijzen uit. De drie winnaars zijn Paradigm, Jesse Palsgraaf en Cissy Joan. Het house- en technofestival, de theaterproducent en de spoken wordartiest gingen alle drie met een cheque van vijfduizend euro naar huis.

De feestelijke avond in de voormalige Suikerfabriek in Groningen werd gepresenteerd door Evelien Bosch. Ook waren er optredens van de winnaars van de vorige editie: Noordpool Orkest, De Wijk de Wereld en X Yusuf Boss. De uitreikingbijeenkomst van vrijdagavond was de eerste in drie jaar tijd. Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de cultuursector besloot de organisatie de afgelopen jaren af te zien van de uitreiking.

De eerste Cultuurprijs voor Amateurkunst sinds 2019 ging naar theaterproducent Palsgraaf, vanwege zijn rol als ‘motor’ binnen de amateurkunst voor Muziektheater de Kanaalsteek. “Hij zorgt ervoor dat de vereniging weer bloeit en dat mensen weer enthousiast zijn over cultuur”, aldus de jury, die dit jaar bestond uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Mohamed Yusuf Boss, Renée Luth en Peter Weening.

Spoken wordartiest Cissy Joan won de Groninger Talentprijs vanwege haar “sterk verbindende rol binnen de culturele wereld,” aldus de jury: “Joan is voor de jury iemand die Urban Arts aan de klassieke kunstwereld verbindt. Ze speelt een grote rol in een meer inclusief cultuurklimaat, bijvoorbeeld door haar werk voor Bitterzoet Erfgoed in het herdenkingsjaar over het slavernijverleden.”

De hoofdprijs ging dit jaar naar het house- en techno-evenement Paradigm, voor de ‘grote bijdrage aan de ontwikkeling en zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur,’ zo stelt de jury. “Het wordt gezien als een van de meest veelzijdige en vernieuwende elektronische muziekfestivals van Nederland. Paradigm is ook een voorbeeld voor andere festivals als het gaat om duurzaamheid.”

“We hebben zojuist de Groninger Cultuurprijs 2023 gewonnen!”, reageert de organisatie via Instagram. “We zijn echt geroerd en dankbaar voor deze erkenning. Trots op iedereen die bijdraagt aan de culturele sector in Groningen, die voor ons allemaal zo veel betekent.”