Volgende week vrijdag opent een Rolling Stones’ Pop-Up Store aan Grote Markt

Foto: Nelise Kooistra

Ter gelegenheid van de release van het nieuwe album Hackney Diamonds van The Rolling Stones opent op 20 oktober (volgende week vrijdag) een speciale Pop-Up Store van de band aan de Grote Markt.

Volgens De Muziekplank gaan de deuren om 13.00 uur ’s middags open. Leo Blokhuis verzorgt dan een lezing over de Stones. Voor de opening legt een kunstenaar een speciaal voetpad aan tussen de winkel en het Groninger Museum, waar tot en met half januari de tentoonstelling ‘Unzipped’ over de Stones te zien is. Bezoekers van de winkel aan de Grote Markt maken kans op een editie van het nieuwe album dat in het museum te zien is, gesigneerd door drie bandleden van de Stones.

De winkel is een samenwerking tussen platenmaatschappij Universal en Plato. Plato-eigenaar Dick van Dijk laat weten dat de winkel een speciaal Stones-behang krijgt. Ook kunnen winkelbezoekers zich laten fotograferen bij dezelfde auto als die in de videoclip van de Stones-single ‘Angry’, de eerste single van het nieuwe album. Ook staan er een aantal fotohokjes in de winkel waar foto’s gemaakt kunnen worden met een Stones-decor als achtergrond.