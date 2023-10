Volgend jaar vijf maanden lang 80.000 autoritten minder nodig in Stad: ‘Anders wordt het chaos’

Impressie via Aanpak Ring-Zuid

Operatie Ring Zuid: een soort opvolger van Operatie Julianaplein, maar dan veel langer. In 23 weken wordt de ringweg volgend jaar afgemaakt en op elkaar aangesloten. Maar daarvoor moet het verkeer op de wegen om de stad Groningen flink omlaag. Als het aantal verkeersbewegingen vanaf eind maart niet met 80.000 omlaag gaat, volgt een verkeersinfarct, aldus Joris Hoogenboom van Aanpak Ring-Zuid.

Van eind maart tot medio september 2024 worden verschillende rijrichtingen afgesloten. In vijf fases van stremmingen worden de laatste delen van het ringweg-project afgemaakt en op elkaar aangesloten. De tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal wordt afgebroken en de nieuwe wordt gebouwd. Ook worden de wegen van het definitieve Julianaplein én de verdiepte ligging afgemaakt en op elkaar aangesloten.

80.000 autoritten minder: “Als het niet lukt, dan staat het vast. Helemaal vast”

Net als tijdens Operatie Julianaplein (van 11 februari tot 9 mei 2022) zal het aantal verkeersbewegingen met twintig procent (80.000 verkeersbewegingen) moeten afnemen, stelt Aanpak Ring-Zuid. Vorig jaar is het gelukt, maar toen was er nog de nasleep van corona. Maar nu thuiswerken minder normaal is dan anderhalf jaar terug, wordt het terugdringen van het autoverkeer een stuk moeilijker. Hoogeboom: “Als het niet lukt, dan staat het vast. Helemaal vast. Op de A28 al voor De Punt, op de A7 al vanaf Leek en Hoogezand. En als die auto’s uiteindelijk in de stad aankomen, staat het daar overal vast. Op de stationsweg, bij Laan Corpus den Hoorn, noem maar op.”

De verkeersmodellen die Aanpak Ring-Zuid gebruikt lopen, zo stelt Hoogeboom, vast wanneer het aantal autoritten tijdens de stremmingen gelijk blijft aan nu. Letterlijk: “Dat kan het model niet berekenen, want dat kan het wegennet niet aan. Dus we kunnen de auto maar beter laten staan.”

Thuiswerken, thuiswerken, thuiswerken

Daarom zit er, zo stelt Groningen Bereikbaar, maar één ding op: thuiswerken. “Vooral dát heeft ons vorig jaar tijdens Operatie Julianaplein ontzettend geholpen”, vertelt Hans-Paul Klijnsma, mobiliteitsadviseur bij Groningen Bereikbaar. “Idealiter werken mensen tijdens Operatie Ring Zuid vier dagen thuis en één dag op kantoor, verspreid over de week. Dat klinkt heftig, maar als iedereen op dinsdag en donderdag toch aanwezig is, krijgen we alsnog een probleem op de weg. Werknemers die toch naar de stad moeten komen, kunnen het beste met het ov reizen, of op de fiets of via een P+R. En natuurlijk het liefst buiten de spits.”

Ook bedrijven moeten daar nu alvast rekening met houden, aldus Klijnsma: “Denk nu alvast na over hoe je het thuiswerken goed kunt inrichten. Probeer je creativiteit uit de coronaperiode weer naar boven te halen en betrek je personeel alvast bij deze opgave.”