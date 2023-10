Volgend jaar grote Van Gogh-tentoonstelling in Groninger Museum

Van Gogh, Zelfportret (1887)

Om ook de kunstwereld flink op te schudden organiseerden zes studenten van de Rijksuniversiteit Groningen in 1896 één van de grootste tentoonstellingen van Vincent van Gogh in Stad. Met de tentoonstelling ‘Hoe van Gogh naar Groningen kwam’ vertelt het Groninger Museum volgend jaar het verhaal achter deze expositie.

De zes studenten wisten in 1896 in totaal 128 werken van Van Gogh bij elkaar te brengen in Groningen. De werken kwamen voornamelijk uit de collectie van Johanna van Gogh-Bonger, de echtgenote van kunsthandelaar Theo van Gogh en schoonzus van de wereldberoemde schilder. Door de tentoonstelling werd het werk van Van Gogh populair verzamelgoed onder invloedrijke Groningse hoogleraren. Daardoor zagen ook docenten van kunstacademie Minerva het belang van Van Gogh en gaven het door aan kunstenaars. Zo werd het werk van Van Gogh ook een essentiële impuls voor schilders van kunstkring De Ploeg.

In Hoe Van Gogh naar Groningen kwam wordt, net als in 1896, werk getoond van Jan Toorop, Belgische symbolisten en Franse prentkunstenaars, waaronder Henri de Toulouse-Lautrec. Daarnaast is er natuurlijk werk te zien van de schilder waar het om draait. Maar hoeveel en welke Van Gogh’s eind november volgend jaar in Groningen zullen hangen, is nog niet bekend.