Voetbalverenigingen: “Aanpakken zichtbare reclame is heel flauw”, VVD: “Je moet iets met dit verzet”

In de gemeenteraad wordt komende week verder gesproken over het invoeren van een reclamebelasting. Een actie in Ten Boer, waarbij reclameborden zijn afgeplakt, kan ondertussen op steeds meer solidariteit rekenen.

“Wij staan achter de actie en zijn solidair”, vertelt voorzitter Gerben van der Hoek van sportvereniging TEO uit Ten Post. “Bij de collega’s van Omlandia in Ten Boer zijn ze afgelopen week begonnen met het afplakken van borden. Dat doen wij niet. Ons voetbalveld is niet direct vanaf de weg zichtbaar. Er is wel wat reclame te zien, maar ik zou het heel flauw vinden als je dat wilt gaan belasten. En als een reclamebord van de weg wel zichtbaar is: zo’n bord staat er niet voor de leuk. Er is een bedrijf dat ons sponsort. Bedrijven die er voor zorgen dat wij SV TEO kunnen zijn, dat wij kunnen sporten. Waar hebben we het over?”

Arjan Leijssenaar (VV GEO): “Wij zijn niet door de gemeente geïnformeerd”

Even verderop bij VV GEO in Garmerwolde klinkt een vergelijkbaar geluid. Arjan Leijssenaar is voorzitter van deze voetbalvereniging: “Het onderwerp staat ver van ons af. Afgelopen week werden we gebeld door een actiegroep, of wij ook aan de actie deel wilden nemen. Uiteraard staan wij daar achter. Maar tegelijkertijd weten we niet waar we aan toe zijn. Het onderwerp is met vraagtekens omhuld. Gaat het ons raken? Wil men sportclubs gaan belasten? Wij zijn door de gemeente in ieder geval op geen enkele manier geïnformeerd.”

Reclamebelasting

Het gemeentebestuur is van plan om een reclamebelasting in te voeren. Bedrijven, verenigingen, instanties en organisaties die op welke manier dan ook reclame maken, moeten een bedrag gaan betalen. Hoe meer reclame, hoe hoger het bedrag zal zijn. Voor ondernemers die weinig reclame hebben komt er een vrijstelling. Het doel van de belasting is om de gemeente toegankelijk te houden en om verrommeling tegen te gaan. Tijdens een debat in de gemeenteraad liepen de gemoederen onlangs hoog op. Omwille van de tijd moest de discussie stil worden gelegd. Komende woensdag wordt er verder gesproken over het onderwerp.

Arjan Leijssenaar (VV GEO): “Als we belasting moeten betalen voor sponsorborden, dan is dat problematisch”

Leijssenaar: “Onze sportaccommodatie bevindt zich een beetje achterin het dorp. Vanaf de weg zijn geen sponsorborden zichtbaar. Als je het wilt gaan belasten, dan is dat echt problematisch. En dan heb ik het over elk bedrag dat er voor gevraagd wordt. Wij kunnen het geld niet missen. Je moet het ook in een perspectief zien. De afgelopen jaren zijn niet makkelijk geweest. De coronacrisis, de gestegen energieprijzen, de economische crisis, de versterkingsoperatie. Deze reclamebelasting is een slecht idee. Het gaat alle absurditeit te boven.”

“Dit is een buitengewoon slecht plan”

Toch worden er bij GEO voorlopig niet borden afgeplakt. “We volgen de ontwikkelingen op de voet. Woensdag wordt er in de raad verder gesproken. Dat ga ik volgen, en naar aanleiding daarvan kunnen we dan altijd nog iets doen. De afgelopen weken had het ook niet zoveel zin, omdat er hier niet gevoetbald werd. Dus we zijn solidair, en daarbij zeggen we ook het een slecht plan te vinden. Want het gaat ook over borden die bijvoorbeeld de route naar een voetbalveld aanwijzen. Borden die wij niet hebben, maar collega’s wel. De gemeente wil verrommeling tegen gaan, maar met deze maatregel, en de creativiteit die het wakker zal maken, zal de verrommeling alleen maar erger worden. En op persoonlijke titel zeg ik: dit plan gaat de bevolking niet pikken. De gemeente heeft met deze belasting een buitengewoon slecht plan te pakken, dat op een heel beroerd moment op tafel wordt gelegd.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Niet alleen de oppositie is tegen de plannen, dit kun je niet negeren”

In de gemeenteraad is de volledige oppositie tegen het plan. Ietje Jacobs-Setz is fractievoorzitter van de VVD: “Mijn mening is na vorige week niet veranderd. Maar wat mij het meest verrast is het totale en massale verzet dat de afgelopen dagen heel duidelijk naar voren komt. Het is niet de oppositie die tegen is, maar ook heel veel mensen, en een petitie die inmiddels al ruim 2.500 keer is getekend. Ik vind dat de coalitiepartijen daar iets mee moeten doen. Dat kun je niet negeren.”

“Reclamebelasting gaat volledig naar de algemene middelen”

Jacobs-Setz is ook niet blij hoe het debat vorige week is verlopen: “Er zijn partijen die zeggen dat dit ook in andere gemeenten is ingevoerd. En dat klopt, maar de constructie is wel compleet anders, en dat wordt niet verteld. In andere gemeenten komt de reclamebelasting ten goede aan de ondernemers, waarbij het in een fonds terecht komt. Zo’n fonds hebben wij al, waarbij dit gevuld wordt door de OZB-belasting. Deze reclamebelasting gaat volledig naar de algemene middelen van de gemeentekas. Dat is uniek in Nederland.”

“In het coalitieakkoord staat ook dat je burgers serieus moet nemen”

Behalve voor bedrijven is de belasting ook van toepassing op scholen, kerken, sportverenigingen en alles wat een naam op de gevel heeft staan: “De meneer van VV GEO zegt dat er door de gemeente niet is gecommuniceerd. En dat klopt. De wethouder vond het alleen belangrijk om met de ondernemersverenigingen in conclaaf te gaan. Terwijl ik denk, we hebben een sportkoepel. En hoe moeilijk is het om een brief met informatie rond te sturen? En de coalitie kan zeggen dat dit allemaal keurig in het coalitieakkoord staat. Dat zal. Maar er staat ook in dat burgers en oppositiepartijen serieus moeten worden genomen.”

“De wethouder heeft me niet gebeld met de mededeling dat er bakzeil is gehaald”

De afgelopen week was er in de Groningse politiek reces vanwege de herfstvakantie. Voor Jacobs-Setz is het onduidelijk of er, door de protesten, ook beweging is ontstaan. “Als je bedoelt of ik ook gebeld ben door de wethouder met de mededeling dat er bakzeil is gehaald: nee, helaas. Maar er wordt wel druk uitgeoefend. Acties op verschillende plekken. Een petitie die ruim 2.500 keer getekend is. En dan te bedenken dat de coalitie dit er eigenlijk doorheen wilde jassen. Wij hebben dit geagendeerd. Het is echt te idioot voor woorden hoe dit is gegaan.”

“Spelen met vuur”

Komende woensdag gaat men verder waar men vorige week is gebleven: “Ik zou graag heel lang willen praten, maar mijn spreektijd zal beperkt zijn. Drie coalitiepartijen en twee oppositiepartijen moeten nog aan het woord komen. Vervolgens mag de wethouder nog wat zeggen. En dan moet er een conclusie worden opgemaakt. Is het voorstel rijp voor besluitvorming, of zeg je dat het er de tijd nog niet voor is. En je kunt het er doorheen gaan drukken. Omdat je denkt dat het de verhoudingen wel kan hebben. Maar dat is spelen met vuur. Als ik wethouder was geweest, dan had ik met deze massale geluiden iets gedaan.”

“Soms moet je het ego naast je neerleggen”

Jacobs-Setz hoopt ook dat de coalitie hier van leert: “De maatregel is ‘k’, om het maar even netjes te zeggen. En het proces is heel slecht geweest. Daar moet je wat mee. En of het voldoende is om beterschap te beloven? Ik hoop dat men tijdens de afgelopen herfstvakantie de tijd heeft genomen om goed na te gaan denken. Dat er wat radartjes zijn gaan draaien. Soms moet je ook je ego even naast je neerleggen.”