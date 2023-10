‘Vluchtelingenhotel’ in Haren verkocht aan nieuwe eigenaren

Bron GoogleMaps

Het voormalige Nescio Hotel in Haren is verkocht. Haren de Krant weet te melden dat het hotel nu in handen is van twee nieuwe partijen.

Frans Kappenburg zou het voormalige hotel, waar de oud-restaurateur en hoteleigenaar appartementen en een nieuw hotel van wilde maken, nu hebben verkocht aan projectontwikkelaar MWPO in Groningen en vastgoedbelegger Wijnand van Smeden.

Kappenburg kocht het complex in 2018. In 2020 ging Nescio Hotels failliet. Kappenburg verhuurde het pand achtereenvolgens aan het COA en de gemeente Groningen. Tijdens de coronacrisis ving het COA er besmette vluchtelingen op uit asielzoekerscentra in het noorden en uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne nam de gemeente Groningen de huur over, om er vluchtelingen op te vangen uit het Oost-Europese land.

Waarom Kappenburg het hotel van de hand heeft gedaan, is (nog) niet bekend. Anderhalf jaar terug liet Kappenburg nog weten zich volledig op de verbouwing van het voormalige hotel te willen richten, nadat hij met de verkoop van De Rietschans aan de Meerweg in Haren een punt zette achter zijn horecacarrière.