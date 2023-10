Viswedstrijd Veronica Bar levert vooral gezelligheid op: “Dit is heel goed voor de saamhorigheid”

Foto: ingezonden

De Veronica Bar aan de Ulgersmaweg heeft zaterdag een viswedstrijd georganiseerd in Kommerzijl. Volgens kroegbaas Jan Knevelman leverde de dag veel gezelligheid op.

Hoi Jan! Hoe is het idee voor een viswedstrijd ontstaan?

“Twee jaar geleden hebben we ook zo’n wedstrijd gehouden. Die vond toen plaats in Gorredijk. Dat was super leuk en gezellig, en daarom gingen er eerder dit jaar opnieuw geluiden op om zoiets weer eens te gaan organiseren. Door omstandigheden lukte het niet om dit in Gorredijk te doen, maar we konden wel in Kommerzijl terecht. Daar staat een hele mooie, oude kroeg, De Driesprong, en daar vond de wedstrijd plaats. Het is ook leuk om het op zo’n plek te organiseren. Normaal kom je daar niet zo snel, terwijl er wel een hele mooie kroeg staat. Het is leuk om daar op deze manier kennis mee te maken.”

Jullie zijn vanochtend ook al in alle vroegte vertrokken hè?

“Vanochtend om 07.00 uur moest iedereen zich verzamelen hier aan de Ulgersmaweg. Een half uur later zijn we in een bus vertrokken naar Kommerzijl. In totaal zijn er ongeveer vijftig mannen en vrouwen meegegaan. De wedstrijd begon om 08.30 en duurde tot 14.00 uur, waarbij er gevist werd in het Kommerzijlsterdiep. Bij de wedstrijd waren er prijzen te verdienen. Degene die de meeste vis ving, werd beloond met een beker en een prijs.”

Dus uiteindelijk stonden er zo’n vijftig mensen te vissen vanochtend?

“Nou, niet helemaal, haha. Er hebben twaalf mensen meegedaan aan de viswedstrijd. Zo’n dag als deze is eigenlijk gewoon heel gezellig. De dames gaan vandaag ook vooral mee voor de gezelligheid. Als groep ben je een dag weg, en dat is heel goed voor de saamhorigheid.”

Is er veel vis gevangen?

“Het ging heel goed. Er werd vooral veel brasem en voorn gevangen. De langste brasem die gevangen werd had een lengte van 42 centimeter. De winnaar heeft uiteindelijk 93 vissen weten te vangen. Dus dat is een heel mooi resultaat. Zojuist vond hier in de kroeg aan de Ulgersmaweg de prijsuitreiking plaats. De winnaar kreeg een mooie beker, en kreeg daarnaast paling cadeau. En je hoort het op de achtergrond, het is nog steeds gezellig. We kijken terug op een hele mooie dag. En de kans is groot dat dit zeker een vervolg gaat krijgen.”