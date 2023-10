Vindicat haalt ruim 166.000 euro op voor KWF: “Soms was het zwaar, maar dan dacht ik, waar doe je moeilijk over?”

Leden van Vindicat overhandigen het geldbedrag aan KWF. Foto: ingezonden

Studentenvereniging Vindicat heeft met hun deelname aan de Marathon van Amsterdam 166.442 opgehaald. Bij de vereniging is men apetrots.

“Het is één groot feest geworden met een fantastisch resultaat”, vertelt Senatus Rector Silvester den Boer. “Een recordaantal van 368 leden heeft vandaag meegelopen, aangemoedigd door diverse andere leden, vrienden, familie en ook oud-leden, die naar Amsterdam waren afgereisd. De afgelopen periode is binnen onze vereniging alles aan de kant gezet om hier wat van te maken. En als je dan hoort welk bedrag is opgehaald, dan overtreft dat alle verwachtingen. Ik ben heel trots.”

Olivier Pit: “Nu komt het besef wat je hebt gepresteerd”

Eén van de Vindicat-leden die vandaag de marathon liep is Olivier Pit. Hij heeft het afgelopen half jaar veel energie gestoken om zoveel mogelijk leden te mobiliseren voor deze marathon. “Hoe het nu met me gaat? Het lukt me niet meer zo goed om nu van beneden naar boven te lopen. Ik ben nu een soort opaatje. Nu je in de rust komt, en het besef komt wat je hebt gepresteerd, individueel, maar ook als vereniging, dan voel ik me wel heel trots en blij.”

“Eerste kilometers waren het moeilijkst”

Pit: “Een half jaar geleden had ik dit nog niet gekund. De afgelopen maanden heb ik veel getraind om zo goed mogelijk voor de dag te komen. En ondanks dat ben je toch zenuwachtig. Hoe zal het gaan? Hoe zal het zijn? En ik ben misschien een beetje atypisch, want de eerste kilometers waren vandaag het moeilijkst. Ik denk dat ik eerder op de dag teveel gegeten heb. Ik kwam niet goed in mijn ritme. En toen dacht ik, oh jee: dit gaat een lange tocht worden. Maar naarmate de marathon vorderde ging het steeds beter. Wat je vaak hoort is dat zo rond kilometer 30 de man met de hamer langs komt. Maar die ben ik niet tegengekomen. Uiteindelijk ben ik gefinisht in een tijd van 4 uur en 4 minuten.”

“Op moeilijke momenten ervoer het alsof mijn vader mij een duwtje in de rug gaf”

Wellicht heeft de man met de hamer Pit ook wel bewust overgeslagen, want zijn gedrevenheid wordt gevoed door het feit dat hij op jonge leeftijd zijn vader is verloren aan kanker. “Ik heb vandaag gelopen met mijn vader in gedachten. Tijdens de marathon heb je soms van die momenten dat het even niet lekker loopt. Maar toen dacht ik, waar doe je nu moeilijk over? Het waren ook die momenten die ervoeren alsof mijn vader mij een duwtje in de rug gaf. En wat ik echt hoop is dat het geldbedrag dat wij hebben opgehaald, er voor gaat zorgen dat zo weinig mogelijk mensen deze ziekte nog gaan krijgen.”

“Ik ben geïnteresseerd waar het geld voor gebruikt gaat worden”

Na afloop verzamelden de Vindicat-leden zich bij een café in Amsterdam-Zuid, waar ook de cheque werd overhandigd aan het KWF. “Dat was een ceremonieel moment. KWF reageerde ook heel blij en enorm dankbaar. Tijdens de marathon is er in het algemeen ook veel geld opgehaald voor KWF. Het gaat om een bedrag van rond de 900.000 euro. Wij hebben daar een hele mooie, en grote, bijdrage aan kunnen leveren.” Op de vraag of Vindicat nu ook op de hoogte wordt gehouden waar het geld voor gebruikt wordt, zegt Pit: “Dat vind ik een hele mooie suggestie die je doet. Ik wil eigenlijk, op een goede manier, de vinger aan de pols houden. Het lijkt me oprecht interessant waar het geld voor gebruikt gaat worden.”

“Alle verwachtingen overtroffen”

En het roze leger? “Ja, fantastisch. We droegen als Vindicat-leden allemaal een roze shirt. En dat was indrukwekkend. Ook dankzij alle vrienden, familieleden, en Vindicat-leden die langs de kant stonden om ons aan te moedigen. Een hele mooie dag, waarbij alle verwachtingen, die we een half jaar geleden gesteld hebben, overtroffen werden. Ik zal me deze dag nog lang gaan herinneren.”