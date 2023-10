Vijlbrief komt met regeling voor soepelere afhandeling bevingsschade: ‘Daadwerkelijk herstel, zonder gedoe’

Foto: Joris van Tweel

Aardbevingsschade tot 60.000 euro afhandelen moet vanaf dit najaar nog ‘milder, makkelijker en menselijker’ worden. Dat laat demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief vrijdagmiddag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ook de eenmalige vaste vergoeding van vijfduizend euro voor een eerste schade melding wordt verdubbeld.

De nieuwe werkwijze werd eerder dit jaar al door Vijlbrief aangekondigd, maar is nu verder uitgewerkt. De nieuwe regeling betekent voor mensen die tot 60.000 euro aan schade hebben gemeld, binnen een ruimer effectgebied, dat zij niet meer hoeven aan te tonen waar de schade door is veroorzaakt. Een expert brengt de schades in kaart en gedupeerden kunnen die schade

vervolgens, binnen vijf jaar met een eigen aannemer laten herstellen.

Ook de eenmalige vaste vergoeding voor mensen met relatief kleine schades (of waar herstel moeilijk uitkomt) gaat omhoog: van vijfduizend naar tienduizend euro. Dat moet voor meer en vlottere afhandeling van schades leiden. Maatwerk blijft bij beide regelingen mogelijk.

“We gaan naar een systeem dat draait om daadwerkelijk herstel”, schrijft Vijlbrief. “Hiermee nemen wij een belangrijk deel van de bronnen van onvrede bij bewoners over de schadeafhandeling weg: onduidelijke rapporten, lange procedures en onverklaarbare verschillen. Daardoor is er minder aanleiding voor bezwaar en beroep. Bovendien verbeteren we zo de kwaliteit van het woningbestand, het wooncomfort van straten en wijken, én de leefbaarheid van Groningen en Noord-Drenthe.”

Aan de nieuwe regels hangt wel een prijskaartje. Vijlbrief verwacht dat de nieuwe regels zo’n 1,4 miljard euro extra gaan kosten. In december krijgen alle bewoners die een schademelding hebben lopen de keuze voorgelegd om hun schade volgens de

nieuwe werkwijze verder af te laten handelen. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 komen alle nieuwe opties voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die nog geen schade hebben gemeld. Het IMG verwacht wel al dat de regeling voor de

aanvullende vaste vergoeding in het eerste kwartaal van 2024 breed kan worden opengesteld.