Videobellen met Belastingdienst nu mogelijk

De Belastingdienst heeft een nieuwe contactmethode in het leven geroepen. Het was al mogelijk om op locatie te komen en te bellen, maar vanaf maandag is het ook mogelijk om met de dienst te videobellen.

Met het videobellen kunnen mensen live zaken regelen met de werknemers van de Belastingdienst. Met name burgers die op een afgelegen locatie wonen, of fysiek lastig bij het kantoor kunnen komen, is dit mogelijk gemaakt. Op de eerste dag zat het gelijk al vol met afspraken. “Zonder dat we er aandacht aan besteed hebben, hebben mensen een afspraak gemaakt,” zei Emmy Kruitbosch, teamleidster van de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft op het gebied van privacy veel rekening gehouden met de rechten van burgers. “De informatie verdwijnt gelijk na de videocall”, meldde Kruitbosch. Ook de privacy van de werknemers was van groot belang. Alleen de werknemers die het vrijwillig hebben aangeboden, komen in gesprek met de burgers. Daarnaast is het verboden om de afspraak op te nemen.