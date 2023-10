Vibrators, dildo’s en glijmiddel in de schappen bij twee Jumbo-supermarkten in Stad

Foto: ER van Dam via Google Maps - Streetview

Wie vanaf deze dinsdag boodschappen doet bij de supermarkten van Jumbo aan de Grote Markt en de Beren kan nu ook seksspeeltjes in het boodschappenmandje stoppen.

De eigenaar van de twee supermarkten, de Maripaan Groep, is een samenwerking aangegaan met de erotische webwinkel EasyToys. In de supermarkten staan opvallende displays in de kenmerkende roze kleur van EasyToys. Volgens de seksspeeltjes-webshop betreft het een pilot van drie maanden.

EasyToys-CEO Eric Idema laat weten blij te zijn met de samenwerking: “Al jaren werken wij aan de missie om seksspeeltjes uit de taboesfeer te halen. Dat onze producten nu zelfs in de supermarkt liggen, is vanzelfsprekend een gigantische stap in de goede richting.”

De producten van EasyToys liggen in hun reguliere verpakkingen in de winkels. “Die zijn keurig ontworpen en geven geen aanstoot”, aldus Idema. “We waarderen het dat de Maripaan Groep ervoor kiest om de producten niet te verbergen, maar juist goed zichtbaar neer te leggen.