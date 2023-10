Vertrouwde en vernieuwende Sint Martinusviering in Stad

Uitgeholde voederbieten, klaar om tot lampion gemaakt te worden. Foto: Jolien Wennekers

Het Sint Martinusberaad Groningen, de samenwerkende organisaties rond de Sint Martinusviering in Stad, heeft nieuwe elementen toegevoegd aan de jaarlijkse Sint Martinusdagen.

De viering wordt dit jaar gehouden van 4 tot 11 november. Gebruikelijke onderdelen van de viering, waaronder het uitdelen van gratis voederbieten voor lampionnen, de lampionnenwedstrijd en optocht, de Sint Martinusvesper en een benefietmaaltijd en een maaltijd voor dak- en thuislozen, staan ook dit jaar op het programma.

De organisatie voegt dit jaar onder meer de Gulden Martinusweg toe aan het programma. Deze begint op 1 november vanuit het stadhuis van Utrecht en eindigt op 11 november in de Martinikerk. De Sint Martinusroute gaat vanuit Utrecht, via Arnhem en de Hanzesteden langs de IJssel door Drenthe naar Groningen.

Daarnaast speelt theatergroep ‘Sites of Memory’ delen uit hun theatervoorstelling Free to be Free over slavernij, is er in Museum aan de A een tentoonstelling over Sint Martinus, kunnen er dekens en jassen worden ingebracht en kan de jeugd een muzikaal verhaal over Sint Martinus in de Martinikerk bijwonen. Het hele programma met alle bijzonderheden staat op deze website.