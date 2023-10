Vertraging door defecte trein op het spoor

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten in de nacht van zaterdag op zondag rekening houden met vertraging. Dit komt doordat er een defecte trein op het spoor staat.

De trein die kapot is gegaan vertrok rond middernacht van het Hoofdstation. Rond 00.15 uur arriveerde de stoptrein met een kleine vertraging in Buitenpost. Daar raakte de trein defect. Na ongeveer twintig minuten lukte het om de trein weer aan de praat te krijgen. Door de vertraging is de dienstregeling echter wel flink ontregeld.

Spoorbeheerder ProRail verwacht dat de problemen tot 01.15 uur gaan duren.