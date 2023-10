Vernieuwde educatieve route Noorderplantsoen geopend

Wethouder Carine Bloemhoff heeft bij het eetcafé Zondag aan de Kruissingel de vernieuwde educatieve route in het Noorderplantsoen onthuld.

De oude route was te belopen met behulp van paaltjes met QR-codes erop. “Deze route moest vervangen worden, nadat deze paaltjes vernield waren”, zegt Bloemhoff. Om opnieuw vernieling te voorkomen, is er gekozen voor een digitaal alternatief. Bij het eetcafé Zondag is een bord geplaatst met twee QR-codes. Deze codes leiden naar een plattegrond, waar de informatie van alle punten ook gelijk te vinden is.

Er zijn niet voor niets twee QR-codes, want er is nu een speciale kinderroute ontwikkeld. Zo kunnen ook kinderen genieten van de natuur en de geschiedenis van het Noorderplantsoen.

De onthulling gebeurde vrijdagochtend, terwijl leerlingen van de Nassauschool in Groningen ook aanwezig waren. De kinderen liepen na de onthulling gelijk de kinderroute om eens goed kennis te maken met het Noorderplantsoen.