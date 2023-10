Vermiste 14-jarige jongen voor het laatst gezien in Stad

Foto via Politie.nl

De politie is sinds maandag op zoek naar de 14-jarige Waliou Nassirou. De jongen werd voor het laatst gezien in Groningen.

Volgens de politie werd de veertienjarige jongen afgelopen maandag rond 10.00 uur als vermist opgegeven uit Drachten. De jongen is daarna voor het laatst gezien in Groningen. De politie laat weten dat Nassirou mogelijk is vertrokken in de richting van Rotterdam met het openbaar vervoer.

Nassirou is ongeveer 1.60 meter lang, heeft zwart haar en bruine ogen. Wie de jongen heeft gezien of weet waar hij is, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844. Een bericht achterlaten via dit contactformulier is ook mogelijk.