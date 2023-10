Verkeerswijzer Groningen: ‘Ruim veertig procent reed te hard tijdens lasergun-actie’

Foto politie.nl

Tijdens een lasergun-actie, die in juli werd gehouden op 36 plaatsen in de provincie, reed 42 procent van de voertuigen te hard. Tot die conclusie komt de Verkeerswijzer Groningen (VWG) na analyse van de cijfers.

De actie was bedoeld om automobilisten op een ludieke manier op de snelheidslimiet te wijzen. Er werden dan ook geen boetes uitgedeeld. Inmiddels zijn de cijfers binnen van de in totaal 4472 snelheidsmetingen die werden uitgevoerd. In totaal reden 1886 bestuurders te hard. De grootste snelheidsovertreding die werd gemeten vond plaats in Alteveer; daar reed een automobilist 85 kilometer per uur waar 50 is toegestaan.

Naast een ludieke, maar confronterende actie voor de automobilisten wil de Verkeerswijzer Groningen de cijfers over hardrijders ook gebruiken om aan gemeentes en de provincie te laten zien waar vaak te hard wordt gereden. Daarmee kan beleid gemaakt worden om het verkeer op deze plekken af te remmen.