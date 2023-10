Verkeer vanaf Drachten kan vanaf zondagavond een maand lang niet de westelijke ringweg op

Foto via Groningen Bereikbaar

Automobilisten vanuit de richting Drachten kunnen vanaf zondagavond geen gebruik maken van de verbindingsweg naar de westelijke ringweg. Automobilisten worden omgeleid via Hoogkerk.

Vanaf zondagavond 22.00 uur is de oprit naar de N7 bij Laan Corpus den Hoorn en is de verbindingsweg naar de ring west dicht. “We sluiten de verbindingsweg af, omdat we bij het Vrijheidsplein een nieuwe onderdoorgang naar de ring west bouwen”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Daarnaast gaan we barriers aanbrengen. Om dit veilig te doen, moet de oprit worden afgesloten.”

Tot maandag 6 november zal de westelijke ringweg niet bereikbaar zijn vanuit het westen. “Zowel de afrit voor het verkeer vanaf Drachten, als de verbindingsweg vanaf de Laan Corpus den Hoorn is dicht.” Verkeer wordt omgeleid via de afrit 35 Hoogkerk, via het Hoendiep naar de westelijke ringweg. Automobilisten kunnen vanaf 6 november gebruik gaan maken van een nieuwe verbindingsboog.