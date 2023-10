Verhuurder studio’s Oostersingel belooft verbetering na hausse aan klachten; raadsfracties vragen gemeente om vinger aan de pols

Foto via Google Maps - Streetview

Na de stroom van klachten die bewoners van een studiocomplex aan de Oostersingel afgelopen vrijdag naar voren brachten richting hun verhuurder, heeft Holland2Stay actie ondernomen. Maar een aantal raadsfracties is er niet gerust op en vraagt de gemeente om in gesprek te gaan met huurders en de verhuurder.

Naast reparaties en de inzet van een beveiliger die ongewenste gasten voortaan buiten de deur moet houden, belooft de verhuurder nu ook veranderingen in de organisatie. “Afgelopen weekend hebben drie bedrijven aan de deur zitten werken, die is nu gerepareerd”, vertelt Ibrahim A’mema (beter bekend als Ibo) namens zijn medehuurders. “Daarnaast hebben ze een beveiliger ingehuurd voor het gebouw.”

Ibo geeft aan dat er maandag een gesprek heeft plaatsgevonden met Holland2Stay en hemzelf, namens de bewoners: “Holland2Stay heeft beloofd dat er veranderingen zullen plaatsvinden in de structuur van hun organisatie, zodat reparaties veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Naast de avonden zal er nu ook overdag beveiliging aanwezig zijn. Over een paar maanden zullen we opnieuw samenkomen om te evalueren of de situatie is verbeterd. En het leukste van alles: als alles na verloop van tijd beter gaat, gaan ze een feestje organiseren voor de bewoners. Hopelijk krijgen we bier van Holland2Stay, dat zou mooi zijn.”

Zorgen bij gemeenteraadsfracties

De overvloed aan klachten die vrijdag door de bewoners werden geuit, heeft wel zorgen gewekt bij enkele gemeenteraadsfracties. Het CDA, de SP en de Partij van de Arbeid willen dat de gemeente ook in gesprek gaat met Holland2Stay en de huurders over de ontstane situatie.

Etkin Armut zal woensdagmiddag namens de drie partijen vragen stellen aan het college over de kwestie. Hierbij zal onder andere de inzet van de Wet goed verhuurderschap ter sprake komen, waarmee de gemeente tegen de verhuurder zou kunnen optreden om de belangen van de huurders te beschermen. “Wij vinden het belangrijk dat huurders serieus worden genomen en zich veilig kunnen voelen in en rondom hun eigen woning.”

‘Daad bij het woord voegen’

Hoewel Ibo een goed gevoel heeft overgehouden aan het gesprek met Holland2Stay en de maatregelen die inmiddels genomen zijn, houden hij en de andere bewoners nog wel een stevige vinger aan de pols: “Het was een fijn gesprek met Holland2Stay. De manager was begripvol en vriendelijk. Maar het is nu wel aan Holland2Stay om de daad bij het woord te voegen.”