Vergoeding immateriële schade vanaf vandaag ook voor kinderen en jongeren

Vanaf maandag kan de eerste groep wettelijke vertegenwoordigers een vergoeding aanvragen voor immateriële schade door aardbevingen voor kinderen en jongeren onder de achttien.

Wie een aanvraag wil doen, moet een kind hebben jonger dan achttien jaar, zelf een vergoeding hebben gehad voor immateriële schade en een vergoeding hebben gehad die opnieuw is beoordeeld in het kader van de verruimingsmaatregelen. Tachtig procent van de aanvragen voor een hogere vergoeding is inmiddels opnieuw beoordeeld, stelt het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het IMG verwacht dat het gros van de aanvragen die er nog liggen eind november te hebben beoordeeld en geïnformeerd.

Toch moeten sommige wettelijk vertegenwoordigers wat langer wachten op de herbeoordeling, aldus het IMG. Bijvoorbeeld voor aanvragen waarbij sprake is van ‘complexe data’. “We verwachten dat we de derde ronde begin volgend jaar kunnen starten”, stelt het IMG. “Daarna kan ook deze groep wettelijk vertegenwoordigers de aanvraag voor hun kinderen doen.”