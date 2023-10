Verdachte opgepakt voor schietincident Paddepoel

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een arrestatieteam heeft zaterdagavond een persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de schietpartij eerder op de dag in de wijk Paddepoel.

“Ons onderzoek heeft geleid naar een verdachte, en deze persoon is door een arrestatieteam aangehouden”, vertelt politiewoordvoerder José van Gijssel. “De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex, zit vast en wordt later op de dag verhoord. Wij doen onderzoek naar zijn rol en betrokkenheid bij dit incident.” De melding van een schietpartij in de Regulusstraat kwam zaterdag rond 16.00 uur binnen. Niemand raakte gewond. Wel wist de politie te melden dat er daadwerkelijk was geschoten. Vanwege het onderzoek was de straat een tijdlang afgesloten.

Mensen die meer informatie hebben over deze zaak, of mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.