Verbazing bij open dag OOG- en OOR-huis in Onnen: “Graag laten zien wat je wel kunt”

Het OOG en OOR-huis in Onnen. Foto: Gehoord en Gezien

Het OOG- en OOR-huis in Onnen organiseerde zaterdag een open dag. Volgens eigenaresse Annelie Westhuis is de open dag belangrijk omdat de cliënten graag willen laten zien wat ze wel kunnen.

Hoi Annelie! Voor de mensen die niet weten wat het OOG- en OOR-huis is. Wat is het?

“Het is een dagbesteding voor mensen die slechtziend of slechthorend zijn. Zelf werk ik al ruim twintig jaar met deze doelgroep. Ongeveer zeven jaar geleden ben ik Gehoord en Gezien begonnen, waar het OOG- en OOR-huis onderdeel van is. Het huis is een aangepaste omgeving waar de cliënten aan de slag kunnen, waar ze mooie dingen kunnen maken. En waar hulp en begeleiding aanwezig is.”

Hoe zag de open dag er uit?

“Ons huis bestaat uit verschillende ruimtes. In elke ruimte konden cliënten hun verhaal doen, en konden ze laten zien wat ze daar maken. In de houtruimte had men bijvoorbeeld kerststerren gezaagd. Blinde mensen die met hulpmiddelen zagen, en op de juiste plek een gaatje boren. Maar er werden ook wetsuits gemaakt. Dat schijnt tegenwoordig heel hip te zijn onder jonge vrouwen, waarbij in deze tas natte badkleding gestopt kan worden. In onze creatieve ruimte werd er geschilderd, in de sportruimte konden sportattributen bekeken worden en in de huiskamer werd er gekookt. En onder de carport werden er zelfgemaakte spullen verkocht.”

Hoe belangrijk is deze open dag?

“Heel belangrijk. Mensen die slechtziend en slechthorend zijn, die willen, net als ieder ander, graag nuttig bezig zijn. Op zo’n dag is het heel leuk om te kunnen laten zien wat je wel kunt. En dat er met de juiste hulpmiddelen en begeleiding gewoon heel veel mogelijk is, terwijl ze in de ‘gewone’ maatschappij snel onder sneeuwen. Dus laten zien wie we zijn, wat we kunnen.”

Je hebt het ook over mensen die hulp bieden. Hoe werkt dat?

“Op elke twee cliënten hebben we één vrijwilliger die de begeleiding verzorgd. En dat moet je echt zien als hulp waarbij de cliënt op weg wordt geholpen. Om een voorbeeld te geven. Stel dat jij als vrijwilliger helpt in de keuken. En je ziet dat er bij het pellen en snijden van de uien er eentje vergeten wordt. Dan zegt je instinct dat je dit zelf wel even snel doet. Maar dat is juist niet de bedoeling. De cliënten moeten het zelf doen. Alleen als het niet lukt, dan help je een beetje.”

Ik kan me voorstellen dat bezoekers vandaag best wel verbaasd waren door wat ze zagen?

“Absoluut. We kregen hele leuke reacties. Sommige mensen vertellen dat ze het huis kenden, maar dat ze, nu ze het gezien hebben, graag eerder al eens langs waren gekomen. Men was onder de indruk, dat er zoveel mogelijk is, en dat er zulke mooie dingen gemaakt worden. Ook door hoe we het inrichten. Bij ons kost alles heel veel tijd. Als jij met iemand op straat praat, dan begrijp je elkaar. Maar bij ons zul je eerst contact moeten zoeken. Wanneer dat gezien wordt kun je de vraag stellen. Bij ons zijn er nu dertien cliënten actief. Daarvan waren er vandaag negen aanwezig. De anderen gaven aan niet te willen komen, omdat het te druk is, er teveel prikkels zijn.”

Normaal zijn er minder cliënten aanwezig?

“Klopt. We zijn op drie dagen open, waarbij er maximaal zes cliënten per dag aanwezig zijn. Je kunt er meer aan de slag laten gaan, maar er zijn dan te veel prikkels, en dan is communicatie niet meer mogelijk. Ergens zouden we wel graag een vierde dag open willen, omdat we een wachtlijst hebben, maar dan hebben we ook vrijwilligers nodig die dit in goede banen kunnen leiden.”

Als er mensen geïnteresseerd zijn om jullie te helpen, waar moeten zij aan voldoen?

“Onze visie is liever wat langzamer en goed, dan snel en niet goed. Dus mocht je ons willen helpen, dan is het belangrijk dat je rustig bent. Dat je goed kunt articuleren, zodat de cliënten je kunnen begrijpen. De mensen kunnen mooie dingen maken, doordat je er bent, doordat je aanwezig bent. En rust is daarin heel belangrijk. Overzicht is belangrijk, zodat je dat duwtje in de rug kunt geven wanneer het nodig is.”

Meer informatie over het OOR- en OOG-huis van Gehoord en Gezien vind je op deze website.