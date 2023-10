Velocitas verspeelt riante voorsprong, GRC Groningen hard onderuit

Foto Andor Heij

In de eerste klasse J verspeelde Velocitas zaterdag een riante voorsprong en verloor. GRC Groningen ging tegen Winsum hard onderuit.

Velocitas 1897 – Hoogzand 2-3

Velocitas verloor zaterdagmiddag thuis in een bizarre wedstrijd van Hoogezand: 3-2. Velocitas was in de eerste helft heer en meester en kwam na 22 minuten op voorsprong toen Dion Zimmerman de bal in de linkerhoek van het Hoogezand doel schoot. Wilko van der Kooi verdubbelde de voorsprong na 31 minuten toen hij een vrije trap vanaf de zijkant van het strafschopgebied schitterend in de bovenhoek krulde. Hoogezand kwam nauwelijks van de eigen helft af en mocht blij zijn dat het slechts 2-0 stond bij rust.

Van der Kooi en centrale verdediger Liam El Mansouri kwamen wegens blessures na de pauze niet meer terug en mede daarom werd de wedstrijd compleet omgedraaid. Jeffrey Krebs schoof na 67 minuten een voorzet binnen: 2-1. Na 80 minuten viel de gelijkmaker door Mart Bloeming na een corner: 2-2. Hoogezand was veel sterker en stichtte vooral gevaar door de lucht. De allerlaatste aanval van de wedstrijd werd beslissend. Een hoge voorzet werd door Heine Uuldriks raak gekopt. Het waren de eerste punten voor Hoogezand in de competitie. Velocitas staat zevende met vier punten uit vier wedstrijden.

Winsum – GRC Groningen 5-1

GRC Groningen ging zaterdag in en tegen Winsum over de knie: 5-1. GRC keek bij de rust tegen een 3-1 achterstand aan. Alle doelpuntenmakers hebben Mulder als achternaam. Tijs scoorde twee keer voor Winsum en Menno één keer. Bram Mulder scoorde voor GRC. Na de pauze zorgden Yume Ramos en Jered Faleye voor de 5-1 eindstand. GRC staat tiende met drie uit drie.

GVAV Rapiditas speelt zondag in Westerbork tegen VKW. PKC’83 is vrij dit weekeinde.

