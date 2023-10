Veel rookontwikkeling bij brand in kelder DUO-kantoor

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de kelder van het DUO-kantoor aan de Kempkensberg heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. De brand ging gepaard met forse rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond middernacht binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Tijdens onderhoudswerkzaamheden van een noodstroomaggregaat is in de kelder van het gebouw brand uitgebroken”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Iedereen heeft het gebouw veilig kunnen verlaten.” Om de brand goed te kunnen bestrijden was meer hulp nodig. Daarop werd ook een tweede tankautospuit en de schuimbluswagen ter assistentie opgeroepen.

Bij de brand kwam veel rook vrij, waarbij rookwolken over de zuidelijke ringweg trokken. Nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vertelt dat hulpverleners op locatie melden dat de brand woedde in isolatiemateriaal. Volgens Bosklopper kon rond 01.00 uur het sein ‘brand meester’ worden gegeven. “Wel is nog een goede na-verkenning nodig. De brand heeft in de kelder voor schade gezorgd. Ook is er blusschade ontstaan.”