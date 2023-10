Veel leuke activiteiten op Zernike Campus tijdens ‘Zpannend Zernike’

De Zernike Campus stond afgelopen weekend in het teken van de grens tussen wetenschap en amusement.

Op meerdere locaties konden bezoekers meedoen aan interactieve exposities, lezingen, workshops, muzikale optredens en culinaire ontdekkingen.

Zpannend Zernike is een jaarlijks terugkerend evenement dat plaatsvindt op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij de nadruk ligt op het verkennen van de grenzen tussen wetenschap en amusement. Het evenement, dat voor het eerst werd gelanceerd in 2018, is een initiatief van studenten en medewerkers van de universiteit en heeft tot doel wetenschap toegankelijker en boeiender te maken voor een breed publiek.

Bezoekers worden aangemoedigd om deel te nemen aan experimenten, vragen te stellen aan deskundigen en hun nieuwsgierigheid naar de wereld van de wetenschap te verkennen.