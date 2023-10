Veel benevelde bestuurders gepakt in Stad: ‘Grote stijging onder jonge bestuurders’

Foto via Politie.nl

De politie in Groningen maakt zich zorgen over de aantallen beschonken en gedrogeerde bestuurders die maandelijks aan de kant worden gezet in Stad.

Volgens het politieteam Groningen-Noord werden dit jaar in de stad Groningen al 105 keer proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen. “Dit komt neer op ruim 10 processen-verbaal per maand, behoorlijke aantallen als je het ons vraagt”, aldus het politieteam.

Het politieteam laat onder meer weten dat alleen al vorige week vier bestuurders zijn gepakt voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs: “Hierbij viel met name één bestuurder nogal op, doordat hij al slingerend van weghelft naar weghelft in zijn auto door het verkeer ging. Bij controle blies hij maar liefst 865Ugl: dit komt neer op 4x de toegestane hoeveelheid alcohol. Het mag een wonder heten dat hier geen gewonden bij zijn gevallen.”

Het aantal staandehoudingen en processen-verbaal lijkt volgens het politieteam toe te nemen in Groningen: “Helaas zien wij een grote stijging in het rijden onder invloed bij voornamelijk jonge beginnende bestuurders. Dat terwijl rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen een van de grote oorzaken in de (dodelijke)ongevallenstatistieken.” Het politieteam roept daarom op: “Zorg voor je eigen veiligheid én die van een ander en ga de weg niet op onder invloed.”