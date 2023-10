Vanaf woensdagmiddag langere tijd regen, daarna gaat de thermometer jojoën

Foto: Robert van der Veen

Woensdag is het eerst droog met nog een opklaring. Later in de middag gaat het vanuit het noorden langere tijd regenen, aldus weerman Johan Kamphuis.

Op diverse plaatsen kan woensdag veel regen vallen. Vóór de regen aan wordt het nog 21 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 6, in de middag afnemend. Woensdagavond eerst regen, later wordt het droog.

Donderdag is het rustig en overwegend bewolkt met in de loop van de middag kans op wat lichte regen. Verder is het koel bij 14 of 15 graden als maximumtemperatuur.

Vrijdag is het onstuimig met een krachtige zuidwestenwind, kracht 6. Het is half tot zwaar bewolkt en er vallen enkele stevige buien. Het is weer een stuk zachter bij 18 of 19 graden.

Ook tijdens het weekend is het onstuimig bij een forse noordwestenwind, kracht 5. Het is koel: zaterdag wordt het maximaal 13 graden en zondag nog wat koeler. Er is af en toe zon, maar er vallen ook enkele buien.