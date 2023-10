Van Ketwich Verschuurlaan vanaf volgende week deels dicht

Foto via Aanpak Ring-Zuid

De Van Ketwich Verschuurlaan is vanaf volgende week maandag (6 november) twee weken dicht van oostelijke naar westelijke richting bij het viaduct onder de A28.

Tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en de Vestdijklaan wordt nieuw asfalt aangebracht, ook op het fietspad. Ook wordt de verkeersinstallatie bij de op- en afritten naar de A28 aangepast.

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om van de Van Ketwich Verschuurlaan naar de Laan Corpus den Hoorn te rijden. Ook de oprit richting de A28 van De Wijert is niet te gebruiken. Daarnaast is het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de weg tijdens de werkzaamheden dicht.

Tijdens het laatste weekend van de werkzaamheden (17 tot maandag 20 november) is het hele kruispunt dicht, ook voor fietsers en voetgangers. Het Shell-tankstation blijft bereikbaar tot de laatste zondag voor de heropening van de Van Ketwich Verschuurlaan.

Volgens Aanpak Ring-Zuid lijkt het erop dat de herinrichting van de Van Ketwich Verschuurlaan na deze afsluiting gereed is. Alleen de op- en afritten naar de A28 moeten nog een keer dicht voor de laatste puntjes op de i. De oprit naar het Julianaplein moet sowieso nog een keer worden afgesloten. Dat gebeurt tijdens de grote afsluiting van de zuidelijke ringweg en het Julianaplein van volgend jaar.