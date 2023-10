UWV: ‘Banengroei valt volgend jaar bijna stil, maar personeel vinden in Groningen blijft moeilijk’

Foto: Gerrit de Haan

Door vergrijzing en een ‘mismatch’ tussen werkgevers en werkzoekenden blijft de arbeidsmarkt in Groningen aanhoudend krap. Ook als volgend jaar de banengroei zo goed als stilvalt, zo stelt het UWV in haar laatste regiobeeld.

De milde economische recessie zorgt momenteel voor een beperkte afkoeling van de arbeidsmarkt, aldus het UWV. Volgens de uitvoeringsinstantie voor werknemersverzekeringen valt de Groninger banenmarkt volgend jaar bijna stil, vooral in de industrie, de financiële dienstverlening, het transport en de bouw. In de ICT en de groothandel komen er nog wel meer banen bij.

Vergrijzing en een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers blijft het personeelstekort wel aanhouden, aldus het UWV. Op dit moment is al 22 procent van de inwoners in Groningen 65-plus. Daarnaast heeft nog eens bijna 21 procent van de inwoners een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Zij schuiven de komende jaren geleidelijk door richting pensioen. Daarvoor is niet genoeg aanwas uit jongere leeftijdsgroepen.

“De personeelstekorten zijn niet ineens voorbij nu de economie in een lagere versnelling staat”, aldus Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “Dat is misschien wel de belangrijkste opdracht voor de arbeidsmarkt in de komende jaren. Het dwingt werkgevers, maar ook werkzoekenden en andere partijen op de arbeidsmarkt, anders te kijken en te doen dan voorheen.”

Het UWV zegt daarom in te zetten op mensen die niet in beeld zijn bij het UWV of gemeentes, maar toch (meer) willen werken. Toch zijn er nog steeds mensen die (meer) willen werken: Laaggeletterden, mensen met beperkte digitale vaardigheden, psychische of lichamelijke klachten, gediscrimineerden op de werkvloer en mensen die zouden kunnen werken naar zorg voor naasten. “We zullen met alle partijen moeten inzetten op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen”, aldus Marie-Louise Harsta, rayonmanager van UWV in Groningen en Drenthe. “We streven daarmee naar een hogere arbeidsparticipatie en serieus werk maken om het onbekende en ongekende talent te ontwikkelen.”