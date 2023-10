UMCG krijgt bijna zes ton voor onderzoek naar Multiple Sclerosis

Nationaal MS Fonds financiert drie innovatieve onderzoeken naar MS (foto: Nationaal MS Fonds)

Onderzoeker Wia Baron van het UMCG heeft 576.805 euro gekregen van het Nationaal MS Fonds. Hiermee gaat zij onderzoek doen naar de rol van astrocyten bij het ziekteverloop van van Multiple Sclerosis (MS), een ziekte aan het centraal zenuwstelsel.

Zenuwencellen worden normaal beschermd door een myelinelaag. Bij mensen met MS wordt die laag aangevallen en beschadigd. Dit zorgt voor ontstekingsreacties en het ontstaan van littekenweefsel. Zenuwen komen hierdoor bloot te liggen en geven minder goed signalen van en naar de hersenen door. Dit kan verschillende klachten veroorzaken, waaronder plotselinge verlammings- en uitvalsverschijnselen.

Met de subsidie willen de onderzoekers ontrafelen wat de rol van astrocyten is in het belemmeren van myelineherstel. Astrocyten zijn steuncellen in het centraal zenuwstelsel. Bekend is dat deze cellen een belangrijke rol spelen in het herstel van de myelinelaag. Met het onderzoek hopen de onderzoekers aangrijpingspunten te vinden waarmee ze MS-astrocyten die myelineherstel belemmeren, kunnen omzetten naar cellen die het herstel juist stimuleren. Zo zou de myelinelaag hersteld kunnen worden en verergering van het ziekteverloop voorkomen.

Subsidieronde

MS-onderzoekers in Nederland konden dit voorjaar tijdens de subsidieronde van het Nationaal MS Fonds hun onderzoeksvoorstel indienen. Er zijn achttien onderzoeksvoorstellen ingediend. De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van het Nationaal MS Fonds heeft deze voorstellen beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en impact en haalbaarheid van het onderzoek. Op basis van dit advies heeft het bestuur van het Nationaal MS Fonds besloten om drie nieuwe onderzoeken te financieren, waaronder dus het onderzoek van Dr. Wia Baron.

25.000 mensen

Het is nog niet bekend hoe MS ontstaat en er is ook nog geen oplossing voor. “MS is een ingrijpende ziekte met een enorme impact op de levens van 25.000 mensen en hun naasten. Deze nieuwe onderzoeken zijn belangrijk in de strijd tegen MS” aldus Rianne Wisgerhof, directeur-bestuurder van het Nationaal MS Fonds.