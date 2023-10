Tweehonderd kinderen vieren start Kinderboekenweek met knutselen, muziek en speurtocht in Haren

Foto: Hein Benekamp

In ’t Clockhuys in Haren kwamen woensdagochtend zo’n tweehonderd kinderen bij elkaar voor de start van de Kinderboekenweek. Kunst, muziek, theater en literatuur stonden centraal tijdens het bomvolle openingsprogramma voor drie Harense scholen.

Na een verwelkoming met een speciaal Kinderboekenweek-lied gingen de kinderen in de Forum-bibliotheek in ’t Clockhuys in kleine groepjes aan de slag met verschillende workshops, met onder meer een speurtocht in de bibliotheek, ukelele spelen, huisdieren kleien en het maken van een tien meter lange “Bij mij thuis”-tekening. “Bij mij thuis” is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek.

De Forumbieb en ’t Clockhuys wilden met de doe-dag niet alleen de Kinderboekenweek openen. De ochtend was ook gelijk een mooie gelegenheid voor de kinderen om te ervaren wat er allemaal in het gebouw te doen is.

De kinderen die deze ochtend niet aanwezig waren, kunnen op vrijdag 6 oktober vanaf 15:15 naar het Clockhuys komen. Forum Haren organiseert dan een Kinderboekenweek Tour waarbij er voor kinderen vanaf 6 jaar verschillende activiteiten te doen zijn.