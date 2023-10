Treurwilg legt het loodje in Noorderplantsoen

Foto: Rieks Oijnhausen

Een treurwilg in het Noorderplantsoen heeft de eerste herfststorm van dit jaar niet overleefd. Niemand is gewond geraakt.

De boom stond op de hoek van de Oranjesingel en de Wilhelminakade. Op het meetstation in Eelde werden vrijdag windstoten tot 67 kilometer per uur gemeten, waarbij de wind uit een ongebruikelijke hoek kwam: uit oostelijke richtingen. Dit was voldoende om de treurwilg om te laten gaan. Op sociale media maken verschillende mensen er melding van. Wim: “Oei. De treurwilg in het Noorderplantsoen heeft de harde wind niet overleefd.” En Harry schrijft: “Ouwe reus.” Met een foto van de boom.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er bomen omgaan in het Plantsoen. Afgelopen zomer, na storm Poly, moest een aantal wandelpaden afgesloten worden omdat enele bomen om dreigden te vallen. Een rotte populier is uiteindelijk door de gemeente gekapt.