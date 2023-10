Top Dutch Solar Racing zet goede prestatie neer op eerste dag World Solar Challenge: “Het was best spannend”

Foto: Top Dutch Solar Racing

De eerste dag van de Bridgestone World Solar Challenge, die gehouden wordt in Australië, is goed verlopen voor het team van Top Dutch Solar Racing. Het team kwam als zevende over de finish in Dunmarra.

De start zondag vond plaats in Darwin. Door een goede kwalificatie op zaterdag mocht het team van de vierde plek starten. De finish was op de eerste dag gelegd in Dunmarra, 630 kilometer verderop. Top Dutch Solar Racing wist de finishplaats als zevende te bereiken. “We zijn ontzettend blij met deze prestatie”, vertelt Loeka Demkes. “We hebben ons goed kunnen onderscheiden van de andere teams, waarbij we door hard werken, vastberadenheid en een goede samenwerking op dit moment in de top zeven staan.”

“Route met vastberadenheid getrotseerd”

Toch was de weg naar Dunmarra er eentje van hindernissen. Een wallaby sprong voor de auto langs, waardoor er flink geremd moest worden. En ook reed men door een gebied waar bosbranden woeden. “We hebben de route met vastberadenheid getrotseerd. Doordat we ons goed kunnen aanpassen, hebben we vandaag bewezen dat we zeker in de top van het peloton mee kunnen doen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





De studenten van het Groningse team in actie op de eerste wedstrijddag. Foto: Top Dutch Solar Racing

Harde wind

Het Groningse team, dat uit 27 mbo-, hbo- en wo-studenten uit de drie noordelijke provincies bestaat, verblijft inmiddels al zeven weken in Australië. De afgelopen periode is er hard gewerkt om de zonneraceauto in een zo goed mogelijke staat te krijgen. Vorige maand kreeg het team te maken met een forse tegenslag, toen tijdens een simulatie van race-omstandigheden, het zonnedek van de auto af werd geblazen. Demkes: “We zijn blij met hoe het nu gaat, maar we zijn ook gespannen over wat deze reis ons nog gaat brengen.” Daarbij wordt er gedoeld op de routes in het zuiden van Australië, waar het het hardst waait. Dan zal blijken hoe sterk de zonneauto echt is.

“Gaat niet alleen over wie het snelste is”

De Bridgestone World Solar Challenge eindigt in Adelaide. Het team dat de 3.000 kilometer als snelste aflegt, is de winnaar. “Deze uitdaging gaat niet alleen over welk team het snelste de 3.000 kilometer kan afleggen. Waar het vooral over gaat is het ontdekken van nieuwe innovaties en het zetten van belangrijke stappen naar een toekomst met groene mobiliteit.”