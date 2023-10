Toch een derde en vierde intercity naar Groningen

Foto: Rob Dammers - Assel NSR ICMm 4070-4046 IC 1648 Schiphol Airport, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99954944

De staatssecretaris veegde afgelopen zomer de plannen nog van tafel om vier intercity’s per uur te laten rijden tussen Groningen en de Randstad, maar verschillende politieke partijen, onder aanvoering van de ChristenUnie, hebben nu afgedwongen dat de treinen toch gaan komen.

Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie diende samen met Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Harmen Krul (CDA) een motie in. Dit voorstel kreeg dinsdag een meerderheid. Hierdoor wordt in de hoofdrailnetconcessie, dat is de basisdienstregeling die de NS uit moet voeren, opgenomen dat er een derde en vierde trein per uur gaan rijden. Afgelopen zomer liet de staatssecretaris nog weten de extra treinen niet nodig te vinden. Maar een meerderheid van de Kamer ziet de meerwaarde wel.

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): “Enorme verbetering voor reizigers”

“De komst van de derde en vierde intercity naar Groningen is een enorme verbetering voor de reizigers van en naar Groningen en Assen”, vertelt Van der Graaf. “Dat dit niet geregeld werd in de afspraken tussen het ministerie en de NS was een flinke tegenvaller voor deze grote groep reizigers. Met deze uitspraak van de Kamer zetten we dat recht. Ik ben ongelooflijk blij dat we er met partijen in de Tweede Kamer uit zijn gekomen om dit te realiseren.”

Flessenhals

De extra treinen gaan vanaf 2025 rijden. In eerste instantie zullen de treinen alleen in de spits worden ingezet, tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur. Om de hele dag extra treinen te kunnen laten rijden, moet de flessenhals bij Meppel aangepakt worden. Hier is al een bedrag beschikbaar voor gesteld, maar er moet nog extra geld op tafel komen om het knelpunt volledig aan te pakken. Behalve een verbouwing van het station en de spoorinfrastructuur bij Meppel, gaat het ook om het opheffen van spoorwegovergangen, waarbij deze vervangen worden door bijvoorbeeld tunnels.