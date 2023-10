Timmermans in De Oosterpoort: ‘We moeten aan de knoppen zitten’

Screenshot uit livestream (via Youtube)

“We moeten aan de knoppen gaan zitten in dit land en het niet aan rechts overlaten.” Met die woorden sprak lijsttrekker Frans Timmermans vrijdagavond voor een verkiezingscongres met leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid in De Oosterpoort. Timmermans.

In een programma met verschillende onderdelen, voornamelijk bedoeld voor partijleden en campagnevoerders voor de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer, benadrukte Timmermans voornamelijk zijn weerzin van cynisme over de politiek en het verbeteren van de toekomst. “Beloof me één ding: wordt nooit onverschillig”, herhaalde Timmermans meermaals.

Tijden de avond in De Oosterpoort ging Timmermans, onder leiding van het Friese Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop, in gesprek met mensen die hij afgelopen weken tijdens een toer door Nederland heeft ontmoet. Zo sprak Timmermans met een ervaringsdeskundige over de jeugdzorg, met een gedupeerde van de aardbevingen en met een initiatiefnemer van een collectieve energiemaatschappij.

‘Hoe komt je in godsnaam aan een ton studieschuld?’

Daarnaast was er ruimte voor een aantal vragen uit de zaal. Daarbij kwam de situatie in het Midden-Oosten ter sprake en bracht een dame de problemen rond de zoutwinning onder de aandacht bij Timmermans (‘ik hoor het nu voor het eerst’, aldus Timmermans). Een studente stelde teleurgesteld te zijn in GroenLinks/PvdA over de houding van de partij tegenover de ‘pechgeneraties’ van studenten die geen studiefinanciering hebben gekregen. ‘Mensen die met tienduizenden tot soms letterlijk een ton zijn opgezadeld’, stelde de studente. “Wat heb je in godsnaam gedaan als je een ton studieschuld hebt?”, beet Timmermans van zich af richting een student met een vraag over de ‘pechgeneraties’ van studenten die geen studiefinanciering hebben gekregen. “Jullie hebben nog nooit zo’n goede positie op de arbeidsmarkt gehad dan nu met een academische studie. Dat wil niet zeggen dat er een generatie tussen zit die oneerlijk is behandeld. Dat moeten we corrigeren.”

Na een intermissie van de afvaardiging uit Stad op de Groningse kieslijst (oud-raadslid Julian Bushoff en voormalig wethouder Glimina Chakor) sprak Timmermans zijn campagnevoerders nog een laatste keer toe, met een relaas over bestaanszekerheid en klimaat en een slotrede over de emancipatie van vrouwen en lhbtiq-plussers: “Het mag ons niet overkomen dat onze dochters en kleindochters de strijd van onze moeders en grootmoeders moeten overdoen”, besloot Timmermans. “Maar die kans is er wel, zolang rechts constant naar zondebokken zoekt van problemen in de samenleving.”