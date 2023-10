Timmerdorp presenteert aftermovie: “Alleen maar hoofdrolspelers”

Foto: Frans Kerver / ingezonden

Het lijkt alweer een hele tijd geleden dat er op het terrein van Tuin in de Stad getimmerd en gebouwd werd aan de mooiste hutten. Nu het buiten echt herfst is, komt de organisatie van Timmerdorp Groningen met een aftermovie.

“In het filmpje zijn alleen maar hoofdrolspelers te zien”, vertelt Frans Kerver van de organisatie. In het filmpje wordt er door de weken heen gevlogen. Van het prille begin tot het bezoek van de grote-mensen-wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA), en van het spelen van spelletjes tot het genieten van de gezonde lunches. Timmerdorp Groningen werd de afgelopen negen jaar gehouden op het voormalige Suikerunieterrein. Afgelopen voorjaar liet de organisatie van het eerste uur weten te willen stoppen, waarna Kerver het Timmerdorp over nam.

Kerver liet in september aan OOG Tv weten: “Ik zal je eerlijk bekennen dat het spannend was. De afgelopen jaren is het Timmerdorp uitgegroeid tot een concept dat stond als een huis. Wij hebben gekozen voor een andere vorm. De locatie is veranderd, maar ook de opzet. In plaats van een week duurde het nu vier weken, waarbij er elke week ruimte was voor een groep van ongeveer zestig kinderen. Van verschillende kanten hebben we te horen gekregen dat het Timmerdorp deze impuls nodig had.”

Bekijk hier de aftermovie: