Tijdelijk kunstwerk op Nieuwe Markt voor Lets Gro is woensdag klaar met plaatsing appelbom

Impressie: Robbert van der Horst via Kunstpunt Groningen

De afgelopen week werd er naast het Forum volop gebouwd aan ERF: een installatie van steigerbuizen en hout met daarin de afdruk van een 18e-eeuws theehuis en een verlicht voetpad. Woensdagochtend wordt het centrale stuk van de installatie geplaatst: een levende appelboom.

Beeldend kunstenaar Robbert van der Horst maakte de installatie voor het Let’s Gro-festival, wat komende vrijdag begint.

Voor ERF liet Van der Horst zich inspireren door de historische, geografische en sociale geschiedenis van de Nieuwe Markt. “Er zijn weinig plekken in Groningen waar zoveel is gegraven, gesloopt en gebouwd en dat laat sporen na”, vertelt Van der Horst. “De Nieuwe Markt is anderhalve meter hoger dan eeuwen geleden, je loopt daar op de resten van gesloopte gebouwen, huisafval, aarde en mest. Bijzonder is dat een deel van de markt meer dan 800 jaar onbebouwd is gebleven, tot de aanleg van een parkeergarage in de jaren 70. Ik speel met de verschillende lagen en betekenissen van de locatie, waardoor ERF zowel een archeologische vindplaats als een bouw- en ontmoetingsplaats is.”

Van der Horst werd geholpen bij de opbouw van ERF door een vijftiental jongeren uit Groningen. Het grootste deel van de installatie wordt, na Let’s Gro, hergebruikt. De boom krijgt naderhand een plek in de stad en de steigers staan straks weer opgebouwd rond een huis verderop.