Tiener met mes aangehouden in binnenstad, politie doet onderzoek naar mogelijk steekincident

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad een tiener aangehouden die een mes bij zich droeg. De politie doet onderzoek naar een mogelijke steekpartij.

Even na de klok van 04.00 uur kwam er op de meldkamer een melding binnen van een steekpartij bij een horecagelegenheid op de Grote Markt. “Of er ook daadwerkelijk sprake is geweest van een steekincident, dat is op dit moment niet duidelijk”, laat een politiewoordvoerder weten. “Wij doen hier onderzoek naar. We hebben in ieder geval geen gewonde aangetroffen.”

Wel kon een verdachte worden aangehouden. “Deze persoon hebben we gearresteerd in de Herestraat. Hij had een mes bij zich. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente Midden-Groningen.” Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, kunnen zich melden bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44.