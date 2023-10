Tien aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoek, drugslab en tonnen zwaar vuurwerk gevonden

Een auto zonder kenteken wordt door een bergingsbedrijf afgesleept aan de Davidstraat - Foto: 112 Groningen

In Groningen, Friesland en Drenthe zijn dinsdag tien personen aangehouden naar aanleiding van onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. Agenten vonden dinsdag ook een werkend drugslab, zwaar professioneel vuurwerk en chemicaliën bestemd voor de productie van synthetische drugs tijdens doorzoekingen in Noord-Nederland.

De politie laat weten dat de ondermijningsonderzoeken gericht zijn op georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen.

Naar aanleiding van de onderzoeken zijn er verschillende doorzoekingen in onder meer bedrijfsloodsen en woningen geweest. Daarbij vonden agenten onder meer cocaïne, hennep en tweeduizend kilo vuurwerk. Ook werd er beslag gelegd op cash, waardevolle spullen en meerdere voertuigen.

In de drie noordelijke provincies werden tien mensen aangehouden in verband met het onderzoek. Het onderzoek loopt nog volop en de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De politie kan verder niet ingaan op de precieze locaties waar is gezocht. Volgens incidentenwebsite 112 Groningen is de bovenstaande foto, gemaakt van de inbeslagname van een auto zonder kenteken aan de Davidstraat in Groningen, gemaakt tijdens één van de doorzoekingen van dinsdag.