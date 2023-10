Testfabriek in Garmerwolde klaar om medicijnresten uit afvalwater te halen

Foto via Noorderzijlvest

Drie kersverse testopstellingen staan klaar voor gebruik bij de rioolwaterzuivering in Garmerwolde. De komende anderhalf jaar worden ze gebruik om uit te zoeken wat de beste methode is om medicijnresten uit schoon afvalwater te halen.

Bij de waterzuivering werd vrijdagmiddag de officiële aftrap gegeven voor de drie onderzoeken, onderdeel van een driejarig onderzoeksproject van Waterschap Noorderzijlvest, waterkwaliteit- en watertechnologiebedrijf WLN, het kennisinstituut CEW en North

Water.

Zoals gezegd onderzoekt de testfabriek drie methoden om medicijnresten te verwijderen uit water wat al gezuiverd is. Methode één is ‘actieve kool’, waarbij medicijnresten worden verwijderd door de toevoeging van zuurstof. Duurzaam, aldus het waterschap, omdat de kool langdurig

effectief is. Bij methode twee (capillaire nanofiltratie) worden membranen ingezet om medicijnresten tegen te houden. Deze methode heeft als voordeel dat er maar heel weinig chemicaliën nodig zijn bij de reiniging. De derde methode, met als titel ‘Constructed Wetlands’, maakt gebruik van rietplanten om de resten af te vangen. Absorberende korrels in de bodem onder een laag biomassa breken vervolgens de resten af.

Het waterschap begon twee jaar terug aan het onderzoektraject, in samenwerking met het Waddenfonds. Maar liefst 90 procent van de medicijnresten belandt via het toilet in ons rioolwater. Een hoeveelheid die toeneemt door een stijgend medicijngebruik en een hogere levensverwachting. Dit heeft negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en daarmee het leven in de Waddenzee. Daarnaast draagt het project bij aan een verbetering van het oppervlaktewater, waardoor dit (met het oog op klimaatverandering) beter beschikbaar blijft.

Garmerwolde is volgens Noorderzijlvest een ideale plek voor de testinstallaties, omdat hier zowel de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het

waterschap als de industriewaterzuivering van North Water staat. Over anderhalf jaar zijn de resultaten van de test bekend en moet duidelijk zijn of er een extra zuiveringsinstallatie wordt geïnstalleerd in Garmerwolde.