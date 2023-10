Tegelwippen is nooit klaar: “Iedereen die we kunnen inspireren is winst”

Foto: Rieks Oijnhausen

Ruim 116.000 tegels werden er het afgelopen half jaar verwijderd. Een aantal waar projectleider Iris Blokzijl trots op is, maar waarbij tegelijkertijd ook wordt gezegd dat het project nooit afgerond zal zijn.

Hoi Iris! Het aantal gewipte tegels werd gisteren bekendgemaakt op het Groningen Wipt Zich Groen-festival. Dit werd gehouden in de Paradijsvogeltuin. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast hè?

“Absoluut. Groningen doet sinds 2020 mee aan het NK Tegelwippen. Sinds dit jaar ben ik er bij betrokken. Het afgelopen half jaar hebben we ontzettend veel enthousiasme gezien. Ook veel aanmeldingen van mensen die deel wilden nemen, of informatie wilden. En gedurende het jaar ontstond bij ons het idee om al die mensen te bedanken. Het inspiratiefestival is daar het resultaat van.”

Het weghalen van tegels. Dat is belangrijk hè?

“Jazeker. De zomers worden warmer en we krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Tegels helpen dan niet. Tegels zorgen voor hittestress. Maar ze zorgen er ook voor dat regenwater niet goed weg kan komen. Een groene ondergrond zorgt voor verkoeling, en bomen en planten zorgen er voor dat regenwater opgenomen wordt. Maar meer groen zorgt ook voor biodiversiteit.”

Critici hoor ik nu denken, maar een tuin met tegels is veel makkelijker te onderhouden in plaats van een tuin met groen …

“En daarom zijn dagen als gisteren zo belangrijk. Op het festival was allerlei informatie te verkrijgen. Hoe vergroen je je tuin? Wat komt er bij kijken? Wat zijn tips en trucs? Wat kun je met groen doen? Uiteindelijk is het makkelijker dan je denkt, en levert het ontzettend veel op.”

Het NK Tegelwippen begon afgelopen voorjaar. In Groningen zijn er iets meer dan 116.000 tegels verdwenen. Tevreden?

“Zeer zeker. Het is een heel hoog aantal. In onze gemeente hebben we de Tegeltaxi. Ricardo is onze Tegel Taxichauffeur. En hij vertelde dat hij het ontzettend druk heeft gehad. Drukker ook dan tijdens eerdere edities. Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen en er zijn veel mensen geïnspireerd geraakt. En dat is iets waar we trots op zijn.”

En dan is het festival voorbij. En dan fiets je door de stad …

“En dan denk ik, goh, er kunnen nog heel wat tegels weg. Haha. En dat is ook absoluut zo. Dus aanmoedigen en stimuleren blijft belangrijk. Of er volgend jaar weer een NK Tegelwippen plaatsvindt, dat is nu nog onbekend. Dat is ook aan het gemeentebestuur. En het is natuurlijk ook aan de landelijke organisatie. Zij moeten ook brood zien in een volgende editie.”

Mensen kunnen natuurlijk ook zelf beslissen om tegels weg te halen. Als ze meer informatie willen hebben, waar kunnen ze dan terecht?

“De website van Duurzaam Groningen is een mooi startpunt. Daar staan heel veel tips op. Ook hoe je bijvoorbeeld subsidies aan kunt vragen als je jou buurt wilt vergroenen. Maar er zijn meer organisaties. Het Groninger Landschap bijvoorbeeld. Of MeerBomenNu. Voorbeelden van organisaties die veel kennis hebben, en je ook heel goed kunnen informeren en op weg kunnen helpen bij het vergroenen van je omgeving. En nogmaals, dat is belangrijk. De weersomstandigheden worden extremer, en daar zullen we op moeten anticiperen.”