Sven Kramer Academy maakt eerste meters op Kardinge

Foto via Sven Kramer Academy

Op Kardinge is zaterdagochtend de Sven Kramer Academy van start gegaan. Om 09.15 uur vond de openingshandeling plaats, waarna ruim tweehonderd kinderen de eerste meters maakten op het ijs.

De opening werd verricht door de voormalige wereldtoppers Sven Kramer en Marianne Timmer, waarbij er een lintje werd doorgeknipt. Het officiële moment betekent dat schaatsers van de gewesten Groningen en Drenthe nu officieel bij de Sven Kramer Academy aan de slag gaan. Daarvoor wordt samengewerkt Technische Commissie Jeugdschaatsen van de KNSB.

“Dat is een goede zaak”, liet voorzitter Hein Schepers eerder al weten. “De combinatie van ons team van enthousiaste jeugdschaatsleiders en de naamsbekendheid, slagkracht en organisatie van de Sven Kramer Academy zorgt ervoor dat wij nog meer Drentse en Groningse jeugd kennis kunnen laten maken met onze prachtige schaatssport, om misschien wel de toekomstige opvolger van Sven te ontdekken.”

De Sven Kramer Academy werd in 2020 opgericht met als doel om jongeren en volwassenen meer te laten bewegen en om een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Nederlandse schaatssport. Behalve in Groningen is de Sven Kramer Academy op dit moment ook actief in Heerenveen, Twente, Tilburg en Geleen.