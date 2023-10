Supportersvereniging FC Groningen stuurt brandbrief naar RvC

Foto: Arend Jan Wonink

De Supportersvereniging (SV) van FC Groningen eist zo snel mogelijk een gesprek met de Raad van Commissarissen (RvC) van de club. In de brief uit de Supportersvereniging haar zorgen over de huidige situatie waarin de club verkeert. Uiterlijk komende week wil de SV een gesprek met alle leden van de RvC.

FC Groningen staat na haar degradatiejaar in de Eredivisie momenteel twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie. De zorgen zijn er volgens de Supportersvereniging niet alleen over de huidige resultaten, maar gaan breder: “deze zorgen worden niet alleen geuit op technisch gebied, maar ook ten aanzien van de organisatie, financiën, communicatie, clubcultuur en de rol van de RvC zelf”, laat de vereniging weten via X.

John de Jonge, voorzitter van de Supportersvereniging, deelt de brief via social media:

De brief op verzoek pic.twitter.com/sSdePWPl10 — John de Jonge (@JohndeJonge1) October 26, 2023

FC Groningen speelt aanstaande zondag de uitwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden. Er wordt om 12:15 afgetrapt in het Cambuur Stadion.